Квебек въвежда ваксинационни пропуски за барове и ресторанти

От 1 септември в канадската провинция Квебек влизат в сила така наречените ваксинационни пропуски. Те ще са необходими за посещение на ресторанти, барове, спортни зали или за присъствие на културни прояви, предаде Франс прес.

Така Квебек ще стане първата канадска провинция, която въвежда подобен документ. Според местните власти повече детайли за мярката ще бъдат съобщени в идните месеци. Целта ѝ е да се избегне повторен локдаун в Квебек и пренатоварване на болниците.

NEW - Quebec announced today it will introduce a vaccine passport, the first province in Canada to do so. PM Trudeau backed the move.pic.twitter.com/iZwv44XLMT