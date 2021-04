Гърция разхлабва мерките, кои ограничения ще отпаднат

Г ърция планира от следващата седмица да отмени някои от ограниченията заради коронавируса за пътници от Европейския съюз и още пет страни, които са ваксинирани или са с негативен тест за ковид-19, предаде "Ройтерс".

Greece to lift quarantine rule for more travelers from next week, official tells Reuters https://t.co/mTDhhjJYwd pic.twitter.com/UE0NEwHAec