Микробиолог казва доколко трябва да дезинфектираме покупките

Д анни новият коронавирус да се предава чрез храна засега няма. Рискът при пазаруване е по-скоро от хората наоколо в магазина, обяснява микробиологът д-р Доналд Шафнър, цитиран от "Science Alert".

Д-р Шафнър, който е експерт по безопасност на храните в университета Рътгърс, отговаря на въпроси, които ни тревожат. Според него е абсурдно покупките да се държат на балкона три дена, особено развалящите се. В този съвет обаче има и зрънце истина, защото е известно, че вирусът бавно се дезактивира на стайна температура, като полуживотът му е около осем часа. Това обаче би се основавало на предположението, че всички покупки са замърсени и самото им докосване може да доведе до зараза, което не е вярно.

Колко оцелява коронавирусът върху подметки на обувки

Идеята да се дезинфектират всички опаковки и торби след прибиране от пазар също не е научно обоснована. Ако човек се притеснява, че опаковките може да са замърсени, е най-добре да измие ръцете си, преди да започне да се храни. Миенето на ръцете преди хранене е препоръчително и когато няма пандемия.

Миенето на пресни продукти със сапун е крайно непрепоръчително. Сапунът не е предназначен за храни и ако остатъци от него бъдат погълнати, може да предизвика гадене, повръщане, диария. Актуалните препоръки, включително и на американското Управление за контрол над хранителните продукти и лекарствата, са пресните плодове и зеленчуци да се мият със студена вода.

Няма да повярвате с какво се запасяват хората при коронавирус

Много хора използват торби за многократна употреба по екологични съображения. Те, дори и да няма пандемия, трябва редовно да се перат. Макар и в условията на COVID-19 на теория по тях да могат да полепнат микроорганизми, включително и новият коронавирус в магазина, най-голямата опасност по време на пазаруване са другите хора наоколо. Пазарските торби могат да се държат в автомобила. След като извадите продуктите си, трябва да измиете ръцете си, дори и да няма пандемия, напомня д-р Шафнър.

Можем ли да заболеем повторно от COVID-19, aко веднъж вече сме го преболедували

Рискът в магазините може да бъде намален с дезинфектиране на ръцете. Някои магазини предлагат дезинфектанти и обработват пазарските колички. Това е отлична практика. При сегашните условия е добре да съкратим времето за пазаруване. За това е уместно да си правим списък.

В магазините трябва да се спазва дистанция, препоръчително на 1,8 м. След излизане от магазина, е добре да се използва дезинфектант, препоръчва д-р Шафнър.

Do You Really Have to Disinfect All Groceries Now? An Expert Explains https://t.co/Ws6NNSAhI7