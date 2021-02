COVID-19: Опитът на Израел - страната с близо 4 млн. ваксинирани

Б роят на болните от тежка форма на КОВИД-19 в Израел за пръв път от седмици спадна под 1000 души, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Израел е страната - световен лидер във ваксинирането срещу КОВИД. Около 3,8 милиона души от 9-милионното население на Израел вече са ваксинирани, като около 2,4 милиона от тях са получили и двете дози от ваксината. Около 30 процента от населението е под 16-годишна възраст и засега няма да бъдат ваксинирани.

Според изследователя Еран Сегал броят на новите инфекции сред хората над 60 години е намалял значително. Правителството постигна бърз напредък и във ваксинацията на израелците и иска да започне кампании за информиране на обществеността, за да противодейства на скептицизма срещу ваксините. Обмислят се и стимули, включително "зелени паспорти", които биха позволили на ваксинираните да посещават отново определени хотели и ресторанти.

От Maccabi Healthcare Services, които са ваксинирали половин милион души в Израел с двете дози от ваксината Pfizer, съобщиха, че само 544 души - или 0,1% - са били диагностицирани впоследствие с коронавирус. От тях има само четири тежки случая и няма починали, пише The times of Israel.

Maccabi Healthcare Services посочва, че степента на ефективност на ваксината е 93% като сравняват групата на ваксинираните от тях с контролна група неваксинирани хора. Смята се, че пълната защита на хората, които са били ваксинирани, се постига седмица след получаването на втората доза, така че данните на Maccabi обхващат ваксинираните, които отговарят на това условие.

Статистиката на Maccabi се следи внимателно по целия свят, тъй като е първата, която дава реални данни за ефективността на ваксината извън клиничните изпитвания. А те показват, че реалната ефективност е близка до 95%-те процента, посочени при клиничните изпитвания на Pfizer.

„Тези данни недвусмислено показват, че ваксината е много ефективна и не се съмняваме, че тя е спасила живота на много израелци“, заяви д-р Мири Мизрахи от Maccabi Healthcare Services. Тя подчерта, че повечето от ваксинираните, които са се заразили, са изкарали заболяването леко. От 523 000 души, ваксинирани с двете дози, 544 са се разболели от КОВИД - 19. От тях 15 са били приети в болница - осем с леки симптоми, трима с умерени и четирима в тежко състояние.

