COVID-19: Нови строги мерки в Париж, затварят всички барове

П ариж затваря всички барове. Toва реши френското правителство след продължителния период на висок брой заразени с коронавирус. Предупреждението за нивото на риск от заразяване е повишено до максимум, предаде BBC.

Coronavirus: Paris to shut bars and raise alert to maximum https://t.co/J50Ijht5fI