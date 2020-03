COVID-19: Ето защо да не се паникьосваме

И золация и ограничаване на придвижванията в населени места, затваряне на училища, на магазини, дори на граници, забранено събиране на много хора на едно място - това са само част от мерките, обявени от редица европейски страни с цел борба срещу коронавируса. България също се намира в извънредно положение. И наред със страха от зараза, хората масово започнаха да изпитват силна тревожност от случващото се и дори да губят контрол над емоциите си.

Телевизия CNN публикува съвети на Ник Патъс Уолш, който е редактор по международна сигурност в медията.

Ето какво казва той, че трябва да направи човек, за да преодолее паниката, свързана с разпространението на COVID-19.

1. Винаги ще има храна

Навсякъде, независимо от мястото или климата, има какво да се яде. Може да е студено, мазно пиле върху смачкани пържени картофи или ориз от афганистанска армия с необходимoтo количество антибиотици или застоял влажен хляб на дъното на найлонова торбичка. Независимо дали става въпрос за тайфун, ИДИЛ или руската армия, храна винаги е имало.

Да, понякога има изключения и глад, но наистина няма нужда да купуваме толкова много, за да имаме в бъдеще какво да ядем. Притеснението ни трябва да бъде дали имаме достатъчно за ядене сега, за да може и другите да се нахранят.

Хората имаме забележителната способност да се изхраним, дори и в по-опасни ситуации от пандемия.

2. Нямате нужда от тоалетна хартия

Освен ако разбира се не трябва да извършите естествените си нужди на някоя скала извън Мосул в Ирак или в крайпътна канавка в Донбас в Източна Украйна. Тя обаче не ви е необходима, ако наблизо имате душ или течаща вода. Ще живеете, без да изтривате задните си части. Дори може да разберете, колко по-чист може да станете с помощта на сапун.

3. Не се притеснявайте за неща, които не можете да промените

Има неща, които можете да промените - например къде да отидете, с кого да се срещнете и на кого да помогнете. Има обаче много неща, които не можете да промените в краткосрочен план - правителствената политика, подготовката в местната здравна служба или какво ще се случи през май.

