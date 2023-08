"Буди интерес": СЗО с коментар за новия щам на COVID-19

Н ов бързо разпространяващ се щам на COVID-19 е определен като "вариант от интерес" от Световната здравна организация. EG.5 произхожда от варианта Omicron на коронавируса и се разпространява все повече в световен мащаб, включително в Обединеното кралство, САЩ и Китай.

Той е открит в общо 51 държави, сред които Южна Корея, Япония, Канада, Австралия, Сингапур, Франция, Португалия и Испания.

Вариантът Ерис на COVID-19 е регистриран в 36 страни по света​

През седмицата, започнала на 19 юни, един от всеки 13 случая се дължи на варианта COVID-19. Последните данни сочат, че сега той представлява 17,4 % от случаите - един на всеки шест - което СЗО определи като "забележително увеличение".

Въпреки това тя заяви, че рискът за общественото здраве, който представлява EG.5, е оценен като нисък.

There’s a new coronavirus variant topping the leaderboard in the United States: EG.5. https://t.co/6azmIN7f8O