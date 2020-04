99-годишен британец направи 100 обиколки на двора си, за да събере пари за медиците

99-годишен британец направи 100 обиколки на двора си и събра 12 милиона паунда в полза на медиците, които се борят с COVID-19, съобщи NOVA.

Today I completed my final 10 laps, and although the mission is complete - I am going to keep on going.



The donations stand at 15.5 MILLION pounds - wow.



Thank you all - now let's continue to support our NHS!



Images by Emma Sohl - Capture The Light Photography#walkwithtom pic.twitter.com/UhDmUD3HCO