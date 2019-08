Б ританското правителство предвижда да удължи периода, в който парламентът обикновено не заседава - до 14 октомври, с цел да попречи на депутатите да осуетят Брекзит без споразумение на 31 октомври, съобщи Би Би Си, цитирана от Франс прес и Ройтерс.

Планирано е парламентарната сесия да се възобнови с реч на кралицата на 14 октомври. Тази реч се изготвя от правителството и в нея се очертава законодателният дневен ред за предстоящата година.

Този ход, за който съобщиха също Скай нюз и в. "Гардиън", прави слабо вероятно депутатите, които са против излизане на страната от ЕС без споразумение, да успеят да прокарат закони за блокиране на такъв сценарий до 31 октомври.

If Boris Johnson is to shut down Parliament in an effort to force through a no deal Brexit, hen we must as MPs come together to stop him. The UK is fast becoming a failed state and today marks a big step in that direction #queensspeech. https://t.co/IzfOVnJNCF