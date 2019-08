Л идерът на британската опозиционна Лейбъристка партия Джереми Корбин изпрати писмо до 116 консервативни и независими депутати, гласували срещу Брекзит без сделка, с предложение да работят заедно за намиране на практичен начин за предотвратяване на подобен изход, предадоха Ройтерс и ДПА.

Сред депутатите, до които е изпратено писмото, са няколко бивши членове на правителството като Тереза Мей, Филип Хамънд и Грег Кларк, заяви Лейбъристката партия.

Днес Корбин и други опозиционни политици се споразумяха да работят заедно за законодателство за предотвратяване на Брекзит без сделка.

Той покани водещи депутати и лидери на опозицията за обсъждане на ходове, с които да бъде спрян планът на министър-председателя Борис Джонсън за излизане на Великобритания от Европейския съюз на предвидената дата 31 октомври, дори това да означава да няма сделка за бъдещите отношения на страната с общността.

"The priority is to prevent a no-deal exit from the European Union" - Labour leader Jeremy Corbyn outlines strategy to block no-deal #Brexit https://t.co/6nPyoPsXrS pic.twitter.com/dzCtD0Ao4o