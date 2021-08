Новият смартфон Google ще разчита на изкуствен интелект

Google представи новия си смартфон от серията Pixel. Той се отличава с доста промени, както в хардуера, така и в софтуера, съобщава Engadget.

Новият Pixel 6 използва процесора Tensor, който е разработен от Google. Това е първият подобен хардуерен проект на интернет гиганта, като за него има конкретна цел.

Tensor ще осигурява необходимата мощ на Pixel 6 за използване на изкуствен интелект. Умни алгоритми ще управляват почти всеки аспект на телефона, който ще се предлага в две версии - Pixel 6 и Pixel 6 Pro.

За сега Google запазва повечето подробности около Pixel 6 в тайна. Смартфоните трябва да излязат на пазара през есента на тази година.

So excited to share our new custom Google Tensor chip, which has been 4 yrs in the making (📎 for scale)! Tensor builds off of our 2 decades of computing experience and it’s our biggest innovation in Pixel to date. Will be on Pixel 6 + Pixel 6 Pro in fall. https://t.co/N95X6gFxLf pic.twitter.com/wHiEJRHJwy