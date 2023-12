С ефект на фойерверки: Руски товарен кораб изгоря в земната атмосфера

А стронавтите на борда на Международната космическа станция (МКС) получиха място на първия ред, за изключителни атмосферни „фойерверки“.

На 29 ноември руският товарен космически кораб Progress MS-23 излита от Международната космическа станция с товар от отпадъци от нея. По-конкретно, космическият кораб е превозвал "старо оборудване и битови отпадъци или всичко, което експертите са решили да изхвърлят от станцията", казва космонавтът на Олег Кононенко пред ТАСС.

Само четири часа след като „Прогрес” МС-23 се откача, астронавтът на НАСА, Жасмин Могбели успява да локализира товарния кораб и да го снима, докато изгаря в земната атмосфера, като прави невероятни снимки от борда на МКС, предаде Live Science.

Earlier today, @roscosmos cargo vehicle Progress undocked and departed from @Space_Station. Nearly four hours after undocking, I was able to spot it burning up in the atmosphere and even capture a few photos of it. It happened faster than I thought and was only visible for about… pic.twitter.com/P1aFj2HvEo