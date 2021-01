Научните събития, които очакваме през 2021 г.

О тминалата 2020 г. бе почти изцяло под знака на глобалната пандемия от COVID-19. Мерките, предприети за ограничаването на болестта, промениха драстично начина ни на живот. Сега, надеждата на всички е, че 2021-ва ще бъде една по-добра и позитивна година. Предстои да разберем дали тя действително ще бъде такава. Едно нещо, обаче, е безспорно – следващите 12 месеца се очакват с нетърпение от редица учени по цял свят, тъй като предстоят да се случат някои наистина интересни събития. Ето и част от тях:

Под знака на COVID-19

Темата за пандемията от COVID-19 със сигурност ще е в центъра на общественото внимание и през 2021 г. Първите ваксини срещу опасната болест вече са факт, а през следващите месеци ще стане ясно дали и още няколко медикамента ще получат одобрение за масова употреба. С голям интерес се очакват ваксините, разработвани от американските фармацевтични компании „Новавакс“ и „Джонсън & Джонсън“. Междувременно, екип експерти от СЗО се очаква да пристигне в Китай, като целта на учените ще е да установят източника на пандемията. Те ще започнат своето разследване от Ухан – градът, където бяха регистрирани първите случаи на смъртоносната болест. Работата на екипа вероятно ще продължи няколко години, но нови подробности за заразата, които биха помогнали за справянето с нея, могат да бъдат разкрити съвсем скоро.

Лекарство за болестта на Алцхаймер?

Дали първото лекарство, за което се твърди, че може да забави развитието на болестта на Алцхаймер, ще бъде одобрено от американските власти? Отговорът на този въпрос ще стане ясен съвсем скоро. Лекарството се нарича Адуканумаб и е разработено от компанията „Биоген“. То представлява имуноглобулин, който се свързва с мозъчния протеин амилоид (редица учени свързват симптомите на коварната болест с въпросния протеин). Реакциите на експертите засега са противоречиви. Много от тях са на мнение, че все още е твърде рано лекарството да бъде пуснато на пазара и призовават за извършването на допълнителни тестове. По данни на СЗО, от болестта на Алцхаймер страдат около 47 млн. души по цял свят.

Дестинация Марс

Амбициозната космическа програма на Китай продължава с пълна сила и през 2021 г. През февруари мисията „Тянвън-1“ се очаква да достигне Марс. Тя се състои от орбитален апарат, спускаем модул и марсоход. Основната цел на мисията е да търси вода и евентуални доказателства за живот с помощта на общо 13 инструмента, сред които камери, радари и различни детектори. Относително по същото време до Марс трябва да достигнат и американският марсоход „Пърсъвиърънс“ и роботизираната мисия на Обединените арабски емирства „Ал-Амал“.

Едно дългоочаквано изстрелване

През октомври предстои да бъде изстрелян космическият телескоп „Джеймс Уеб“. Създателите му от НАСА, Европейската космическа агенция и Канадската космическа агенция отбелязват, че това е „най-големият и мощен“ подобен апарат, създаван някога. Целта на проекта на стойност близо 9 млрд. долара е да замени вече остарелия космически телескоп „Хъбъл“. „Джеймс Уеб“ се очаква да разкрие неизвестни до този момент факти за някои от най-старите звезди и галактики, както и да хвърли светлина върху редица въпроси, свързани с еволюцията на Вселената.

Нов метод за откриване на гравитационни вълни

Астрономите по цял свят очакват с нетърпение да разберат дали ще бъде демонстриран нов начин за откриване на гравитационни вълни. В основата на този метод са пулсиращи неутронни звезди, които ще бъдат използвани като маяци. Чрез прецизно синхронизиране на сигналите от тези пулсари, екипи в Европа, Северна Америка и Австралия се стремят да открият вълни, получени от двойки свръхмасивни черни дупки, докато те обикалят една около друга в центровете на далечни галактики.

В търсене на тъмната материя

През настоящата година се очаква отново да заработи Големият адронен колайдер (той беше спрян през 2018 г. за извършването на ремонтни дейности за увеличаването на мощността му). Учените са си поставили целта да успеят да уловят мистериозната тъмна материя. Те смятат, че има особен вид тъмна частица, която само в много редки моменти взаимодейства с нормалната материя. Ако действително съществува, тя може да бъде уловена само няколко пъти в рамките на едно десетилетие, в резултат на сблъсъците на протони, които Големият адронен колайдер непрекъснато създава и измерва.

Борбата с климатичните промени

2021 г. се очертава да бъде от ключово значение за борбата с климатичните промени. Новоизбраният американски президент Джо Байдън се ангажира отново да присъедини САЩ към Парижкото споразумение (след като Доналд Тръмп оттегли страната от него). С особен интерес се очаква международната конференция, организирана от ООН, която ще се проведе през ноември в Глазгоу. Най-вероятно участниците в нея ще си поставят нови цели за ограничаване на емисиите на парникови газове. ЕС и Китай вече имат планове за постигането на т. нар. „въглеродна неутралност“ до 2050 – 2060 г. Все още не е ясно дали и САЩ ще последват техния пример.