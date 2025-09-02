Криптофондът на Тръмп се спъна още на старта си

К риптофондът World Liberty Financial (WLFI) публично подкрепен от семейство Тръмп, беше пуснат за публична търговия на основните борси в понеделник, съобщава Reuters. Дебютът беше дългоочакван, с предпазарно увеличение на търговията с деривати, което доведе до драстично покачване на открития интерес. Въпреки този първоначален шум, първият ден на търговията се оказа пазарен тест, белязан от значителен спад в цената.

WLFI, представляваща правата за управление в предприятие за децентрализирани финанси (DeFi), започна да търгува на големи платформи като Binance, OKX и Bybit. Токенът, който първоначално се търгуваше над $0.30, затвори деня с около 12% спад на около $0.24, което поставя пазарната му капитализация малко под 7 милиарда долара.

Този спад на цената се дължи отчасти на „отключването“ на част от токените, закупени от ранни инвеститори, които сега можеха да продадат своите активи за първи път. Притокът на натиск за продажба от тези ранни купувачи, които имаха значителни печалби, допринесе за низходящото движение на цената. Тези цифри поставиха токена в топ 31 по пазарна стойност, подчертавайки хазарта с високи залози, воден отчасти от името на Тръмп.

Проектът привлече значително внимание както от индивидуални инвеститори, така и от институционални играчи, като някои се надяват на бързи печалби, а други наблюдават дали политическата принадлежност може да поддържа нов крипто гигант. Делът на семейство Тръмп в проекта е значителен и въпреки че личните им токени са заключени, публичната търговия позволява реална оценка на техните активи, които на хартия струват милиарди долари. В деня на старта, Reuters оцени печалбата на семейство Тръмп от начинанието на приблизително 500 милиона долара - сума, подкрепена от публични данни за транзакциите и условията за разпределение на токени.

Токенът WLFI е нещо повече от спекулативен актив, макар често да е обвиняван за такъв. Според създателите му, той е проектиран да бъде фундаментална част от екосистемата на World Liberty Financial. Основната цел на токена WLFI е да действа като токен за управление на проекта.

Това означава, че притежателите му имат възможността да гласуват по ключови решения, свързани с протокола, включително бъдещо развитие, програми за стимулиране и други инициативи за растеж. Тази функция има за цел да даде на общността думата относно посоката на платформата за децентрализирано финансиране (DeFi).

Проектът има за цел да осигури достъп до DeFi услуги в световен мащаб, позиционирайки се като платформа, която е в съответствие с „американските икономически философии“ и насърчава щатския долар в света на дигиталните финанси. Компанията вече пусна обвързана с долара стабилна монета USD1 и има пътна карта, която включва други финансови продукти в веригата, като например платформа за кредитиране. Чрез свързването на тези продукти с токена WLFI и неговата структура на управление, проектът се надява да изгради стабилна, ориентирана към полезността екосистема, която може да привлече широк кръг от потребители и да поддържа дългосрочен растеж.

Въпреки високите цели, спъването на WLFI в ранната търговия сигнализира за скептицизъм, или поне предпазливост, сред инвеститорите. Освен това WLFI и по-широкото предприятие World Liberty Financial са обект на критики за потенциални конфликти на интереси. Критиците, включително етични наблюдатели и демократични законодатели, изразиха загриженост относно смесването на президентската власт и крипто интересите, особено предвид благоприятните регулаторни промени при администрацията на Тръмп. Ефекти, които президентската фамилия отрича.

