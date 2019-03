О тборът Windigo.Gaming, съставен изцяло от български играчи, триумфира на Световното първенство по електронни спортове в Китай като грабна златото и спечели наградата от 500 хил. долара в играта Counter-Strike:Global Offensive. Тази година наградният фонд на турнира беше 890 хил. долара.

Windigo.Gaming се състои от 5 човека. Отборът е създаден през октомври 2017 г. Собственик е украинецът Артур Йермолайев.

Роднина на един от участниците в състезанието и голям фен на отбора, Иван Ангелов, ни разказа повече за събитието в азиатската страна.

- Как протича самото състезание и каква конкуренция пребориха българските участници?

- Отборите в състезанието са групирани в 8 групи, като на случаен принцип се избират отборите, които ще се изправят един срещу друг. Първият отбор, срещу който се изправиха нашите момчета, се казва Furious и е от Аржентина, победиха ги с 2:0.

Вторият отбор се казва MIBR и е от Бразилия, тях ги победиха с 2:1. След тази победа вече стигнаха до полуфинал, където се изправиха срещу G2 те са от Франция, тях също ги победиха с резултат 2:0, при което стигнаха до големия финал и се бориха за златните медали и наградата от 500 хиляди долара.

На финала бяха изправени срещу AGO от Полша. Двубоят беше оспорван, но Windigo успяха да се преборят с тях при резултат 2:1 и да грабнат златото.

- Иван, като че ли у нас електронните спортове не са много известна дисциплина. Каква мислиш е причината за това?

- Да, за съжаление съм съгласен, явно само на думи сме с европейско мислене, но реално въобще не е така. Много малко хора приемат този вид спорт, гледат на него като просто някаква игра, а всъщност в световен мащаб се провеждат хиляди състезания и играенето на игри се е превърнало в официален спорт, където наградният фонд е завиден.

- Как ще оползотвори отборът наградата от 500 хил. долара?

- Надявам се да е разумно, а не прибързано и безотговорно.

