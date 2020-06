iPhone 12 няма да идва с безплатни слушалки и зарядно

Apple планира да махне безплатните аксесоари, които досега даваше заедно с iPhone. Това означава, че iPhone 12 най-вероятно няма да идва в комплект със слушалки и зарядно, съобщава онлайн изданието 9to5Mac.

Какво трябва да знаем за новата iOS 14

Прогнозата е на анализатора Минг-чи Куо, който има сравнително добра история в съобщенията си за плановете на Apple. Според него причината за това решение е намаляване на разходите.

Apple представи iOS 14 и собствени процесори за Mac

ЕС започна две антимонополни проверки на Apple

Целта на Apple е да предлага iPhone 12 на цена като сегашния iPhone 11. Новият модел обаче ще предлага 5G, което означава по-високи разходи в момента. Премахването на аксесоарите ще компенсира това и ще запази цената. Apple ще спести и от по-малката опаковка, което значи по-малко материали и по-ниски разходи за транспорт.

Куо все още не знае дали към телефона ще има поне Lighting кабел. Той очаква устройството да идва без зарядно, което ще се продава отделно. То ще е 20W за бързо презареждане на телефона.

Анализаторът прогнозира, че iPhone 12 ще има четири версии - с 5,4-инчов дисплей, 6,7-инчов Max модел и два 6,1-инчови модела. Всички те ще използват OLED панели.

You can’t even make the argument that people have loads of fast chargers lying around, like you can with earbuds. I have ~three USB-C chargers, one came with my iPhone 11 Pro, one came with my MacBook Pro and one I got sent from a company as part of a review thingy.