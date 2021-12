Кометата Ленард ще се доближи на 35 милиона километра до Земята

К ометата Ленард, дошла от края на Слънчевата система, ще се доближи на 35 милиона километра до Земята и дългата ѝ опашка ще се вижда няколко дена в северното полукълбо, съобщи АФП.

Малкото космическо тяло се вижда от няколко дена на зазоряване със силен бинокъл или телескоп, обяснява Парижката обсерватория.

Comet Leonard — the brightest of the year — is on its way. If you're in North America, the best time to see it will probably be very early Monday morning.



Here are some tips for viewing.