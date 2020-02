VW Golf 8: кралят е мъртъв, да живее кралят (тест драйв)

Xerox продължава да е световен лидер, Jeep дава името си най-популярния клас в момента, както и Golf, който е истински световен феномен, реализиран в тираж от над 35 млн. бройки за 45-те години по света. Дори в осмата си година на пазара, седмото поколение на Golf бе най-продаваният модел в Европа. Това плюс факта, че Golf е основоположник и кръстник на цял автомобилен клас, ме кара да изпитвам огромно уважение към тази кола.

Прочетох много мнения и определения, като не малка част от тях бяха крайни. Аз ще се опитам да ви изненадам като заявя, че макар и да е еволюция, новият Golf е много различен автомобил от „седмицата”. Докато се шегуваме с Грета Тунберг, коментираме на по ракия мръсния въздух и сменяме стария кросоувър за нов, новото, осмо поколение на абсолютния доминатор в Европа е нещо много повече от един всеобхватен фейслифт. По новия Golf не е останал един непроменен панел и елемент.

Предницата е снижена, а площта й намалена до 2,21 кв. м, което е довело до намаляване на челното въздушно съпротивление от 0,3 на 0,275 (а това от своя страна на разхода на гориво и шума). Източник: Vesti.bg

Външният вид на Golf поляризира феновете. Много виждат в него прилики с негови конкуренти, а някои казват, че е „като стария”. Аз не съм съгласен с нито едно от двете твърдения. За модел, който в осмата си година на пазара е най-продаваният автомобил в Европа (реално се продава по един Golf на всеки 40 секунди), няма логика във Волфсбург да предприемат кардинални решения. Но аз виждам една много по-смела ринопластика от обикновения фейслифт. Това за мен значи, че създателите на новия Golf са искали да го дистанцират максимално от предходния модел във всяко едно отношения, включително и дизайна, колкото е странно да ви прозвучи това.

Това е първият VW, който стандартно е оборудван с Car2X. Чрез тази система Golf получава информация от останалите автомобили в радиус до 800 м, в допълнение на сигналите от пътната инфраструктура, за да предупреждава водачите за опасности и да препраща тези предупреждения към други автомобили с Car2Х. Източник: Volkswagen

На живо „Голфът” е много по-атрактивен, като само стоповете ала Tiguan не ме привличат особено. Тънките фарове (които могат да са с по 22 „матрични светодиода), новата радиаторна решетка и лого, снижената надолу „муцуна” и намалената обща площ на предницата правят модела много по-спортен (и аеродинамичен). Като цяло отпред моделът е абсолютно нов за марката, а отзад – нов, но само за Golf. В същото време Golf се опитва да улови равновесието – да не е същият като всяко ново 911, но и да не е кардинално нов, за да не се губи идентичността на този абсолютен пазарен хит.

Travel Assist се внедрява за пръв път в модел на VW от компактния клас. Това осигурява второ ниво на автономност на Golf, което ще рече, че на магистрала моделът може да се движи с до 210 км/ч без да трябва да завивате, ускорявате и спирате. Източник: Vesti.bg

Седмият Golf (който е реализиран в почти 6-милионен тираж) бе първият модел на Volkswagen, качен на модулната платформа MQB. Наследникът му използва еволюция на същата архитектура. Дължината на Golf VIII е 4282 мм, широчината е 1789 мм, височината 1456 мм, докато междуосието е 2636 мм. Това значи, че новият модел е с 26 мм по-дълъг, с един по-широк и с цели 36 мм по-нисък от предшественика си. Въпреки увеличаването на габаритите, новият Golf е с 35 до 70 кг (в зависимост от версията) по-лек от досегашния модел.

Стандартният дисплей на инфоразвлекателната система е с диаметър 8,25 инча, но опционалните Discover Media или Discover Pro са с 10-инчов дисплей. Опционална е и 480-ватовата Harman Kardon аудио системата с 10 високоговорителя. Източник: Volkswagen

И ако външният облик предизвиква биполярни мнения, то мненията за интериора са еднозначни: Golf 8 блести в интериора. Ергономията е издигната до нови висоти, но акцентът (поне от пръв поглед) тук е пълната дигитализация и премахване на всякакви физически бутони. Такива са останали на волана и вратите, докато панелът за фаровете и четирите бутона за бърз достъп на централната конзола са сензорни.

Арматурното табло е обърнато към водача, а изчистената му линия и преминаващият по цялата му широчина вентилационен отвор придават чувство за простор и елитарност (не съм вярвал, че ще изрека това определение по адрес на Golf). Приборното табло стандартно е дигитално (10,25 инча), свързано с 8,25-инчов (стандартно) дисплей на централната конзола. Но като е гарга, нека е рошава – срещу доплащане получавате системи Discover Media или Discover Pro с 10-инчов дисплей, за да придобие картинката завършен вид.

Това е само видимата част от цифровизацията, което е повсеместна. В Golf 8 може да си комуникирате с гласовия асистент „Алекса” на Amazon. Чрез него може да контролирате и 3-зоновия климатроник (опция), като асистентът разчита от коя страна на пътническото отделение се подават командите, за да регулира температурата за съответното място.

Още по-любопитна е стандартната технология Car2X (първият модел в Европа на концерна), която се свързва със заобикалящата среда, за да получава eвeнтyaлни пpeдyпpeдитeлни cигнaли oт пътнaтa инфpacтpyĸтypa и инфopмaциятa oт ocтaнaлитe автомобили нa paзcтoяниe дo 800 мeтpa. Всичко това се извежда на арматурното табло, като Golf също споделя подобна информация с дpyги мoдeли, изпoлзвaщи Саr2Х ĸoмyниĸaция.

За пръв път Golf се предлага с 8 двигателя, чиято мощност варира от 90 до 300 к.с., като отново за пръв Golf идва с пет хибридна задвижващи системи. Източник: Volkswagen

В сферата на задвижването Golf блести с общо 8 двигателя (бензин, дизел, природен газ, мек хибрид и плъг-ин хибрид). Моделът е оборудван и с нова 6-степенна механична скоростна кутия.

Трите меки хибрида eTSI се появяват за пръв път в гамата на VW именно с Golf. Тези турбо бензинови двигатели работят съвместно с 48-волтова система и 7-степенна автоматична трансмисия с двоен съединител. Те ще се предлагат с мощности от 110, 130 и 150 к.с. Технологията намалява разхода с до 0,5 л/100 км. На по-късен етап ще се присъединят и два плъг-ин хибрида, но за тях друг път.

Онлайн връзката е стандарт в Golf. Това значи, че We Connect (неограничен период) и We Connect Plus (безплатно в Европа за една или три години) може да се използват. Източник: Volkswagen

При лансирането Golf ще заложи на 1,5 TSI със 130 к.с. или 150 к.с. и механична кутия, като и двете версии са оборудвани със система за изключване на два от цилиндрите, когато двигателят не е натоварен, за да се пести гориво. Мекият хибрид 1,5 eTSI (150 к.с.) върви със 7-степенна DSG.

Дизеловите мотори са с обем 2,0 литра и мощност 115 и 150 к.с. Cpeд инoвaциитe в гaмaтa oт ТDІ aгpeгaтитe ca тexнoлoгиятa зa тpeтиpaнe нa oтpaбoтилитe гaзoвe c двoйнo дoзиpaнe (cиcтeмa c двa ЅСR ĸaтaлизaтopa), ĸoятo cпoмaгa зa знaчитeлнo нaмaлявaнe c дo 80% нa eмиcиитe нa aзoтни oĸиcи (NОх). Hapeд c тoвa, cpeдният paзxoд нa гopивo нa ТDІ aгpeгaтa e нaмaлeн c дo 17% в cpaвнeниe c тoзи нa нeгoвия пpeдшecтвeниĸ.

На теста в Португалия взимам бензиновия 1,5 TSI с „ръчка”, но не успях да се добера до „автомата” с мекия хибрид. Не съжалявам, тъй като новата ръчна кутия работи перфектно с този мотор, който е чудесен. А и да ви кажа, този… регулатор (не знам как да нарека странното нещо, заместващо скоростния лост при автоматичната трансмисия) откровено не ми харесва.

Като критика ще отбележа материалите на нивото на коленете, когато седите в иначе удобните седалки. Не са на нивото на всичко останало в Golf, а и имах възможността да седна в новата Octavia: твърдя, че там тези материали са много по-приятни на допир.

Източник: Volkswagen

Иначе на пътя Focus може би е малко по-ангажиращ в завои, но новият Golf впечатлява с балансираното си поведение. Не е направен за състезатели (ще има и такъв, спокойно), но въпреки това държи повече от добре, наклон на каросерията не се усеща, а обезшумеността на интериора заслужи моите адмирации. Както вече отбелязах, бензиновият 1,5-литров мотор е чудесен, като на моменти слязох и под 6 л/100 км, но трябва да кажа, че не съм го напъвал много. Чух мнения, че Golf е „омекнал” спрямо предходното поколение, аз не можах да усетя този нюанс. Но това (ако е така), е повече от логично, масовият клиент не е състезател. Истината е, че трудно мога да се сетя за друг масов модел, който да е толкова добре балансиран и изпипан. Но се сещам за един, който тепърва предстои да стане масов. Това е „голфът” на бъдещето, а именно електрическият ID.3. Ако има някой да слага прът в колелата на Golf, то това би могъл да е само той.

Продажбите у нас стартираха в петък (21 февруари), като стартовата цена на модела е 41 693 лв. с ДДС за 1,5 TSI (130 к.с.) с ръчна кутия. Топ изпълнението на 2,0-литровия дизел стига 52 696 лв. Трябва да отбележа, че до няколко месеца ще бъде лансиран и 1,0 TSI със 110 к.с., като за тази модификация цената ще е още по-привлекателна. Ако ви се струва скъпо, то може да погледнете към Ford Focus. Там нещата са още по-впечатляващи: минималната цена за 1,5 EcoBoost (150 к.с., 6МТ, Titanium) е 44 800 лв. с ДДС, с 2800 над тази на аналогичния Golf.

Източник: Volkswagen

Технически характеристики:

Volkswagen Golf 1,5 TSI

Размери

Дължина, мм: 4284

Широчина, мм: 1789

Височина, мм: 1456

Междуосие, мм: 2636

Двигател

Вид: редови, 4-цилиндров, турбо

Работен обем, куб. см: 1498

Макс. мощност, к.с. при об/мин: 150 при 5000-6000

Макс. въртящ момент, Нм при об/мин: 250 при 1500-3500

Динамика

Макс. скорост, км/ч: 224

Ускорение 0-100 км/ч, сек: 8,5

Среден разход, л/100 км: 5,5

Вредни емисии СО2, г/км: 124

Базова цена за модификацията, лв. с ДДС: 42 003

