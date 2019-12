Lexus RX: японска трактовка на определението луксозен (тест драйв)

З а да съм честен, от мода не разбирам много, въпреки че съпругата ми полага сериозни усилия да ме вкара в правия път. Това, в което аз съм силен (а тя не), са тенденциите в автомобилната индустрия. А те казват: зеленото е новото черно. Затова я впечатлявам с този перлено бял RX, който ми стои като стилно скроен костюм, но с деликатен зелен аксесоар.

Името на Lexus винаги се е използвало като еталон за лукс и стил, а през последните години този агресивен дизайн изкарва и спортните гени на модела. Нещо, на което аз винаги съм държал, макар не динамиката да е силното оръжие на 450h. Такава все още не се открива (освен в супер атрактивния външен облик), но луксът и комфортът в този модел са наистина впечатляващи.

Мониторът за панорамен обзор използва няколко камери, за да предложи почти 360-градусова картина около автомобила. Той създава и виртуален 3D образ на автомобила, като го показва гледан отгоре. Източник: Vesti.bg

През 1998 г. Lexus лансира RX, като така за пръв път предложи SUV с финеса на луксозен седан. С това реално се изляха основите на сегмента на луксозните SUV-ове. До онзи момент никой не е наясно дали купувачите на луксозни автомобили ще се заинтересуват от подобен тип превозно средство. Но рискът си заслужава, защото много скоро след това RX става най-продаваният модел на марката.

Lexus надмогна конвенционалното мислене отново през 2004 г., когато бе представен първият самозареждащ се хибрид – пионерът RX 400h. Сега, продължавайки ангажимента си да вълнува и изненадва своите клиенти, Lexus представя обновения RX, до който нашата медия има ексклузивен първи досег.

След тестовете в аеродинамичния тунел за оптимизиране на аеродинамиката, инженерите решават да монтират алуминиеви преден капак и врата на багажника, за да олекотят автомобила и да го направят по-директен в завоите. Самото шаси е „събрано” с повече лазерни заварки, а резултатът на което е постигнато по-кораво шаси и по-малко вибрации. Източник: Vesti.bg

Обновеният RX запазва мощното и динамично излъчване, но същевременно с това са внесени по-елегантни елементи, за да се създаде по-плавен преход от огресивната предна към задната част на каросерията.

Сред промените в предната част се открояват детайли като емблематичната за марката предна решетка с впечатляващ L-образен мотив в структурата на мрежата, по-тесните форми на предните светлини, по-заоблените ръбове, водещи към предната броня, както и издължената линия, която свързва областта на праговете с долната част на предната решетка, излъчвайки мощ и стабилност. Оформлението на задната част прави впечатление с по-елегантното и мощно излъчване с променен дизайн на долната част на бронята, която прелива плавно в задните калници.

Майсторите Takumi трябва редовно да доказват своят сръчност, като сгънат оригами-котка за 90 секунди с по-слабата си ръка, за да продължат работа по проекта. Източник: Lexus

И ако отвън RX е подчертано агресивен като визия, в интериора властва духа на комфорта и лукса. Тук властва философията Omotenashi, която от японски се превежда като „гостоприемство и учтиво обслужване”. Това е древна концепция, която описва способността на човек да предвижда нуждите на друг. Материалите са изключително качествени, като дори и пластмасите са от най-високо качество.

Моделът е оборудван с Head-up дисплей, на който се проектира основната информация, свързана с шофирането. В същото време водачът (и пътникът до него) може да взаимодейства с автомобила посредством 12,3-инчовия сензорен екран на инфорзвлакателната система, тач пада на централната конзола или чрез гласови команди. Връзката с автомобила може да се осъществи и чрез мобилното приложение Lexus Link.

Независимо от стила на музика, който харесвате, 15-те високоговорителя на системата Mark Levinson Premium Surround ще задоволят и най-взискателното ухо. Източник: Vesti.bg

Климатичната система Climate Concierge използва нано технология за пречистване на въздуха в купето и ароматизиране на седалките, като едновременно с това овлажнява косата и кожата.

Музиката? RX дава прекрасната възможност да се потопите в любимия си сет в Spotify, след като смартфонът ти се е свързал с Apple CarPlay/Android Auto и е извел на централния 12,3-инчов сензорен дисплей приложенията от устройството ти. Избирам Metallica и от 15-те високоговорителя на системата Mark Levinson Premium Surround забива For Whom The Bell Tolls

Може да поръчате вашия RX със специален дървен фурнир. Той е направено с помощта на същия процес на лазерно изрязване, с който Yamaha Music украсява много от най-добрите си рояли, цигулки, виоли и виолончела.

Целият процес изисква 14 индивидуални стъпки и осем седмици, през които специално обучени майстори свързват висококачественото африканско дърво сапели с тънък слой алуминий.

След това лазер изгаря повърхността на дървото по точни шарки, разкривайки метала отдолу и създава отличителен, остър контраст между двата материала.

Трябва да отбележа и факта, че просторът в зоната на краката на задния ред седалки е огромен, буквално. Багажникът със своите 539 л не е от най-големите в класа, но е предостатъчен. А пък вече може да поръчате и RX 450hL, което ще рече две места в повече, които у нас носят данъчно облекчение.

Адаптивното променливо окачване контролира твърдостта на четирите амортисьора съобразно стила на управление и пътните условия, като успява да постигне невероятните 650 различни настройки на окачването. Източник: Vesti.bg

Повече от облекчен се почувствах зад волана, когато усетих пътното поведение на новия RX 450h. Това не е спортен автомобил, но не се залъгвайте, ако ви трябва динамика, тези 313 к.с. понасят тежащото над 2100 кг купе в бесен галоп напред. И по-важното, запасът от мощност се отразява много добре на вариаторната трансмисия, която не напряга сетивата ми с прекалено натоварване на задвижването.

Що касае ходовата част, инженерите на Lexus са се концентрирали върху подобряването на стабилността и управляемостта, но едновременно с това и повишаване на комфорт. Увеличаването на здравината на каросерията е била водеща за постигане на тези цели. Тя е постигната с помощта на увеличаване на броя на точковите заварки и по-голямото количество структурни лепила в конструкцията.

Дългите светлини BladeScan Type Adaptive High-beam System (AHS) проектират светлината от 12 светодиода върху остриетата на две полукръгли огледала, въртящи се с 6000 об/мин, след което светлината преминава през лещите. Резултатът е още по-добра осветеност на пътя, без да се заслепяват останалите участници в движението. Източник: Vesti.bg

Това звучи малко сухо, затова ще продължа с по-разбираеми системи, които имат основна роля за стабилността и комфорта на автомобила. Новият RX е оборудван с последно поколение адаптивно променливо окачване. То контролира твърдостта на четирите амортисьора съобразно стила на управление и пътните условия, като успява да постигне невероятните 650 различни настройки на окачването. При всички модели оборудвани с AVS, системата за избор на режим на шофиране Drive Mode Select добавя Sport S, Sport S+ и индивидуализиран Customise повишавайки нивото на удобство и ползите за водача.

Работата на окачването се допълва от системите за контрол на страничното накланяне (Roll Posture Control), надлъжното накланяне (Anti-Pitch Control), контрол на реакциите на окачването (Repercussion Control) и контрол на твърдостта (Roughness Sensing Control), за да адаптират работата на AVS към всички пътни повърхности и условия на шофиране. Резултатът от това, формулиран накратко, е минимизиране на накланянето на каросерията и по-прецизно описване на завоите.

Докато системата Active Torque Control AWD при RX 300 разпределя въртящия момент от 100:0 до 50:50 между предната и задната оси, RX 450h е оборудван със системата E-FOUR. Иновативната технология разчита на 50 kW електромотор, монтиран на задната ос, който, заедно с мощния 123 kW електромотор и бензиновия V6 двигател на предната ос, насочва въртящия момент към колелото, което най-много се нуждае от него.

Иновативната технология E-FOUR разчита на 50 kW електромотор, монтиран на задната ос, който, заедно с мощния 123 kW електромотор и бензиновия V6 двигател на предната ос, насочва въртящия момент към колелото, което най-много се нуждае от него. Източник: Vesti.bg

Що касае самото задвижване, тук изненади липсват. Самозарядната пълнохибридна система на RX 450h включва 3,5-литров бензинов V6 двигател с мощност от 262 к.с. и максимален въртящ момент от 335 Нм. Пълната системна мощност (комбинираната мощност на двигателя с вътрешно горене и електрическия мотор) е 313 к.с. Измерени на базата на WLTP цикъла, емисиите на CO2 започват от ниво 172 г/км, а разходът на гориво е от 7,6 л/100 км до 7,9 л/100 км. Лично аз се убедих, че 9,5 л/100 км в града е реално постижим, а бих казал, че този разход ще спадне с още през лятото (сега бях вкючил всички възможни консуматори на ток за подгрев). Не без значение е и фактът, че получих ключовете на автомобила с малко над 300 км пробег.

За накрая си оставих фаровете на RX. Това е така, защото за човек с диоптър 2,5 светлината през нощта е от особено значение. А тези дълги светлини на фаровете са създадени след 13 (!) години развоен процес. Наречени са BladeScan Type Adaptive High-beam System (AHS) или накратко BladeScan Type AHS.

Да, и другите луксозни марки имат адаптивни дълги светлини, както и Lexus от 2013 г. (първи в индустрията), но тази технология е още по-развита и усъвършенствана. Тя помага на водача да различава пешеходци и пътни знаци от по-далеч, без да заслепява другите участници в движението. Тя проектира светлина от 12 светодиода върху остриетата на две полукръгли огледала, въртящи се с 6000 об/мин, след което тя преминава през лещите.

Комбинацията, която RX 450h предлага, заслужава адмирации. Ниски емисии СО2 и среден разход на гориво на първо място, лукс и комфорт на трето, а потрябва ли ти – този хибрид може и да е много бърз. Комплектовани заедно, Lexus RX 450h осигурява много качествен стил на живот.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Lexus RX 450h

Размери

Дължина, мм: 4890

Широчина, мм: n/a

Височина, мм: 1445

Междуосие, мм: 2790

Тегло, кг: 2100 - 2215

Двигател

Тип: V-образен, 6-цилиндров

Работен обем, куб. см: 3456

Макс. мощност, к.с. при об./мин: 262 при 60000

Макс. въртящ момент, Нм при об./мин: 335 при 4600

Електромотор

Макс. мощност, kW (отпред/отзад): 123/50

Макс. въртящ момент, Нм: 335/139

Системна мощност, к.с.: 313

Динамика

Макс. скорост, км/ч: 200

Ускорение 0-100 км/ч, сек: 7,7

Среден разход, л/100 км: 7,6 – 7,9

Вредни емисии СО2, г/км: EURO 6d-TEMP-EVAP-ISC

Базовата цена на хибридния вариант започва от: 134 990 лв. с ДДС

Бензиновият вариант започва от: 115 950 лв. с ДДС

