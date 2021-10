Половината от купувачите на ID.3 никога преди това не са притежавали Volkswagen

О т момента на пазарната премиера на ID.3 са регистрирани над 144 000 поръчки. Според поръчано от компанията проучване, 50% от новите собственици на модела досега не са притежавали автомобил от марката Volkswagen. За сравнение – средното съотношение между нови и съществуващи клиенти при други нови модели на Volkswagen е около 36%. Засиленото търсене на ID.3 и другите ID моделите през първото полугодие на 2021 г. за кратко време превърнаха марката Volkswagen в лидер на пазара на захранвани изцяло с акумулаторни батерии електромобили (BEV – Battery Electric Vehicles) в Европа.

За да задоволят засиленото търсене, всеки ден около 1200 екземпляра от най-продавания електрически автомобил на марката напускат производствените линии в Цвикау и Дрезден, като и двете поточни линии на завода на Volkswagen в Цвикау работят в трисменен режим. Паралелно с това вече започна и производството за местния пазар в завода в Антинг в Китай, като пазарната премиера на новия ID.3 на китайския пазар ще се състои през есента на тази година.

Наскоро Volkswagen проведе проучване сред клиентите на новия ID.3 в Германия, засягащо мотивацията за избор на модела и потребителското поведение. Според резултатите от него, основните критерии за закупуване или отдаване под наем на ID.3 са екологичните показатели (6%) и иновативните технологии (51%).

За почти 80% от новите собственици на ID.3 в Германия, моделът е най-често използваното превозно средство в домакинството. За повечето потребители процесът на зареждане на автомобила в домашни условия вече е напълно неутрален по отношение на въглеродните емисии. Около 70% от тях използват само „зелена” електроенергия - или от собствената си фотоволтаична система, или от избрания от тях електроенергиен доставчик, където все по-често потребителите залагат на новия Volkswagen Naturstrom Connect.

В основата на Way to Zero е новата стратегия „АCCELERATE“ на марката, насочена към ускоряване на темповете на електрическата офанзива с цел постигането на пълна електрификация на автопарка от нови автомобили. В периода до 2030 г. поне 70% от общия обем на продажбите на Volkswagen в Европа ще бъде формиран от изцяло електрически превозни средства, като общият обем ще бъде значително повече от един милион. В Северна Америка и Китай делът на електрическите превозни средства в продажбите трябва да достигне поне 50%. Наред с това се предвижда всяка година Volkswagen да пуска на пазара поне по един нов електрически автомобил.

