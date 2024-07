"Шпионски атаки": Apple със сериозно предупреждение към собствениците на айфони

С обственици на айфони в десетки страни по света са били предупредени за атаки със шпионски софтуер от техния производител, компанията „Епъл“. Преди това компанията издаде глобално предупреждение за потребителите в 98 страни за потенциални заплахи със шпиониращи вируси, съобщи ДПА.

Това е вторият случай през годината, когато компанията изпраща подобно предупреждение. Предишното беше издадено през април до потребители от 92 страни.

В предупреждението, изпратено до потенциалните жертви на атаката, се твърди, че „Епъл“ е засякъл, че съответният потребител е станал мишена на шпионска атака, при която дистанционно се опитват да проникнат в съответния айфон. Корпорацията подчертава, че ситуацията е сериозна и призовава пострадалите да вземат това предвид.

Компанията не предостави детайлна информация за последната вълна от атаки с шпионски софтуер, като засегнатите страни не са посочени. Въпреки това потребители от Индия съобщиха, че са получили предупреждения.

„Епъл“ предупреди пострадалите потребители да не разкриват допълнителни детайли, защото това потенциално може да помогне на хакерите да избегнат откриване.

„Епъл“ твърди, че неговият режим на заключване може ефективно да попречи на шпионския софтуер, но може да повлияе на нормалната функционалност на апаратите.

