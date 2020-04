5 трика за приложението за видеоконференции Zoom

В ъведените заради коронавируса ограничения принудиха милиони хора да работят от домовете си. За много от тях обаче се оказа много важно да продължават да виждат и да говорят с колегите си постоянно. Затова приложенията за видеоразговори изведнъж придобиха много голяма популярност.

Едно от най-харесваните в момента приложения за тази цел е Zoom. През седмицата се появиха и критики към него, че отправя подвеждащи послания за сигурността на данните. Според проверка на онлайн изданието The Intercept, Zoom всъщност не поддържа реално пълно криптиране на аудио и видеозаписите.

Компанията казва, че всичко е криптирано, когато потребителите използват компютри, но не и когато има участник в разговора, който се обажда чрез телефонен номер, каквато функция Zoom предлага. Според The Intercept всъщност се използва TLS криптиране, което е същото като при интернет сайтовете, но то не е криптиране тип "от край до край" със защита на данните и в самите устройства и компанията практически има достъп до записите и разговорите. Пред изданието тя кзава, че не използва данните по никакъв начин, нито ги продава или анализира.

Въпреки всичко това Zoom продължава да бъде много популярно приложение. То предлага доста функции дори и в безплатната си версия. Онлайн изданието CNET предлага и няколко интересни трика, които ще са от полза на всеки потребител на Zoom.

Първият е смяна на фона зад потребителя. Ако не искате колегите ви да виждат стаята ви, може да си сложите виртуален фон. Това е възможно дори и ако потребителят не разполага със зелено платно, което да постави зад себе си. Изисква се сравнително актуален компютър с поне 4-то поколение процесор Intel Core i7 или 6-то поколение Intel Core i5. Опцията е достъпна в Settings > Virtual Background, откъдето могат да се изберат различни картини за фон.

Смята се за добра практика човек да се присъединява към виртуалните срещи с изключена камера и микрофон и те да се пускат, когато организаторът на срещата даде начало. Zoom обаче пуска камерата и микрофона по подразбиране. Това може да се изключи от настройките. Съоветно в секция Video > Turn off my video when joining a meeting и Audio > Mute microphone when joining a meeting. Също така, микрофонът може да се включва и изключва чрез натискане и задържане за кратко на бутона за интервал на клавиатурата.

Ако се прави среща с много хора, човек може да наблюдава всички камери едновременно. Това става като се кликне на таба Gallery View в горния десен ъгъл на прозореца, когато срещата е вече активна. Камерите на всички участници ще се покажат на екрана, а ако са повече от 49, ще се подредят на допълнителни страници. Кликване на Speaker view ще върне екрана, който показва само видеото на говорещия в момента.

Zoom има опция за споделяне на екрана. Това е полезно, когато се обсъжда графика, таблица или друг файл и всички трябва да видят. Функцията може да се активира при вече действаща среща, като се избира бутонът Share Screen в долната част на прозореца. Ще се появят две опции: да се сподели видео само с отворените в момента прозорци или с целия екран с работния плот и т.н. Кликването на червения бутон Stop Share прекратява споделянето на екрана, когато това вече не е нужно.

Дори и безплатната версия на Zoom позволява запис на срещата директно на компютъра. Това става от Settings > Recording, като трябва да се активира режимът за запис. Всичко се запазва като видео или аудио файл (в зависимост от типа среща) в компютъра и файлът след това може да се споделя. Разбира се, преди това трябва всички участници в срещата да са уведомени, че тя се записва.

