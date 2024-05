Зоологическата градина в Мадрид се радва на нови пухкави обитатели

З оологическата градина в Мадрид посрещна двойка големи панди в новия им дом, тъй като в Испания започва пореден етап от китайската програма за размножаване на тези животни, предаде Ройтерс.

Съпругата на оттеглилия се от престола Хуан Карлос - София, която е защитник на пандите от 70-те години на миналия век, беше домакин на официалното представяне на тригодишните Цзин Си и Чжу Юй в Мадрид.

Пухкавите животни пристигнаха с полет от Чънду, Югозападен Китай, миналия месец, но официално бяха представени в четвъртък, след като изтече задължителната карантина.

WATCH: Madrid's zoo welcomed a giant panda couple to their new home for the next decade as a new phase of the Chinese breeding and reproduction program starts in Spain https://t.co/5P9BEZGiYV pic.twitter.com/Su7o5X6cpw