Зимните студове в САЩ взеха жертви и отмениха полети

З имните студове причиниха заледявания в голяма част от САЩ, като взеха най-малко една жертва в щата Тексас, а повече от 1700 полета бяха отменени, предаде Асошиейтед прес.

Движението по основна магистрала през щата Арканзас бе почти преустановено и образувалата се поледица стана причина за много катастрофи.

Winter weather brought ice to Texas and nearby states, causing the cancellation of more than 1,300 flights and bringing traffic to a standstill on an Arkansas interstate. Numerous auto collisions were reported in Austin with at least one fatality. https://t.co/zqfS0vMRzZ