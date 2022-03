Журналист от BBC: Марина Овсянникова е в съда в Москва

Ж урналистът от BBC Уил Върнън публикува снимка в своя Twitter акаунт, на която се виждат Марина Овсянникова и адвокатът ѝ Антон Гашински.

"Марина Овсянникова, която организира антивоенен протест по време на емисията новини по телевизията, сега се явява в съда в Москва, обвинена в „организиране на неразрешено публично събитие“ (протест). Възможни наказания: глоба < 30 000 рубли (£200)/обществена служба/до 10 дни затвор", написа журналистът от BBC под снимката.

Marina Ovsyannikova, who staged an anti-war protest during live TV news prog last night, is appearing in court in Moscow now, charged with “organising an unauthorised public event” (protest). Possible punishments: fine < 30,000 roubles (£200)/community service/up to 10 days jail pic.twitter.com/gOt6tno4no