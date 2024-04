Жена от Тексас се готви да наблюдава 21-ото си слънчево затъмнение

Л етисия Ферер измерва живота си в слънчеви затъмнения и се готви да наблюдава 21-вото такова явление, съобщи Асошиейтед прес.

Тексаската, която е на 63 години, е пътувала до всичките седем континента и дори до океаните между тях, за да наблюдава пълни слънчеви затъмнения, като е видяла всички от 1998 г. и няколко преди това.

Този път тя няма нужда да пътува надалече. Пълното слънчево затъмнение над Северна Америка на 8 април ще е видимо от дома ѝ във Фармърс Бранч, близо до Далас. Тя планира да отиде на място около час път на юг, за да го наблюдава малко по-продължително.

Ферер прави спестявания за тези пътувания и си взима отпуска. Това ще е третото затъмнение, което ще наблюдава над Северна Америка.

"Била съм в Европа за едно, в Африка - два пъти. Ходих до Антарктида два пъти. До Азия - три пъти. А и няколко пъти насред океана. За две от тях бяхме насред Атлантическия и Тихия океан - те не бяха видими от суша", спомня си тя.

Наблюдавала е и хибридни слънчеви затъмнения.

