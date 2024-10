Жена бе “многократно изнасилена” в парк в Лондон

Ж ена е починала от сърдечен удар, след като е била изнасилена от непознат, докато е била в безсъзнание на пейка в парка. Това предаде Sky News.

37-годишната Натали Шотър е била на нощна разходка, преди да бъде сексуално нападната и убита на пейка в парка Саутхол, Западен Лондон.

35-годишният Мохамед Айдоу е съден по обвинение в изнасилване и непредумишлено убийство. Той отрича и двете обвинения.

Шотър е починала от сърдечен удар, причинен от това, че Айдоу я е изнасилвал „отново и отново“, заяви пред съдебните заседатели прокурорът Алисън Морган, цитиран от Sky News.

