Земетресение край Перник стресна жителите на града и областта

З еметресение край Перник стресна жителите на града и областта. То е регистрирано тази нощ в 03.42 ч.

Според Европейския средиземноморски сеизмологичен център земетресението е с магнитуд 3.2 по скалата на Рихтер. Дълбочината се изчислява на 2 км. Епицентърът му е бил на 2 км. от Перник.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M3.2 in Bulgaria 40 min ago pic.twitter.com/v1GoV6KLF2