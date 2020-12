Земетресение от 4,8 разлюля Гърция

З еметресение с магнитус 4,8 по Скалата на Рихтер беше регистрирано южно от гръцкия остров Крит, съобщиха гръцките медии.

Епицентърът е бил на 20 км. южно от малкия остров Гавдос, което е най-южната точка на Гърция.

Засега няма информация за пострадали хора или разрушения.

light #earthquake shakes #Crete , #Greece 3 min ago. More info at: https://t.co/shxJxbbqfx pic.twitter.com/QVeqLGvG0r

Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.8 in Crete, Greece 46 min ago pic.twitter.com/vaMvgeW0Ak