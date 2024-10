У краинският президент Володимир Зеленски заяви, че Москва се е опитала да отблъсне украинските позиции в руската област Курск, но Киев е „удържал фронта“.

От началото на месец август Украйна държи обширни територии в руския регион Курск.

🇺🇦🇷🇺 Zelensky in an address for the first time commented on the Russian army offensive in the Kursk region.



▪️ "Regarding the Kursk operation, there were attempts by Russia to push back our positions, but we are holding certain lines," the junkie inarticulately stated.



▪️ At… pic.twitter.com/NsLQ3ycPzf