Зеленски: Тогава можем да говорим за край на горещата фаза на войната

П ланът на американския президент Доналд Тръмп за скорошно разрешаване на конфликта в Украйна не трябва просто да прекрати войната, но и да направи така, че да няма повече руска агресия, заяви днес президентът на Украйна Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Зеленски заяви, че Украйна не иска да преминава отново през мирни споразумения и преговори, които не доведоха до резултат в годините преди началото на пълномащабната руска инвазия в страната през февруари 2022 г. Според него са необходими гаранции за сигурността.

„Замразен конфликт отново и отново ще води до допълнителна агресия. Кой ще печели награди и ще бъде запомнен от историята като победител? Никой. Това ще е абсолютно поражение за всички (…) и за Тръмп“, заяви Зеленски пред британския телевизионен канал Ай Ти Ви. „Той трябва не просто да сложи край на войната. Той трябва да действа така, че (руският лидер Владимир) Путин да няма възможност отново да води война срещу нас. Това е основното нещо и всички трябва да го признаят. Това би било победа“, каза Зеленски.

Зеленски повтори готовността си да води преговори с Русия за прекратяване на войната, при условие че на тях участват и западните съюзници на Украйна – САЩ и Европейският съюз.

„Ако имах разбиране, че Америка и Европа няма да ни изоставят, ще ни подкрепят и дадат гаранции за сигурност, щях да съм готов на всякакъв формат за разговори“, каза той. „Ако има гаранции за сигурност, тогава можем да говорим за край на „горещата фаза“ на войната. Трябва да разберете, че трябва да знаем как точно ще свърши тази война. Че всички ние сме на същата страна като Америка и Европа“, допълни той.

