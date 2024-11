Първи реакции на световните лидери за изборите в САЩ

С лед като Доналд Тръмп заяви, че е постигнал "политическа победа, невиждана досега", на президентските избори в САЩ, без да изчака окончателното преброяване на гласовете, не закъсняха реакциите на политици по света, предава Ройтерс.

Доналд Тръмп: Това е началото на златната ера на Америка

"Горещо поздравявам Доналд Тръмп за избирането му за 47-и президент на САЩ", се посочва в изявление на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

"Очаквам с нетърпение отново да работя с президента Тръмп за постигане на силен трансатлантически дневен ред. ЕС и САЩ са повече от съюзници. Свързани сме с истинско партньорство между нашите 800 милиона граждани. Тази връзка е дълбока част от нашата обща история и стремежа към свобода и демокрация, от общите цели за сигурност и възможности за всички. Нека работим заедно за трансатлантическо сътрудничество, което да продължи да носи полза за нашите граждани. Милиони работни места и милиарди в търговията и инвестициите от всяка страна на Атлантика зависят от нашите икономически отношения", обобщава Фон дер Лайен.

Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел написа в социалната мрежа X, че поздравява Тръмп и отбеляза трайния съюз и историческите връзки между ЕС и САЩ. Като съюзници и приятели, ЕС очаква с нетърпение да продължи нашето конструктивно сътрудничество, добавя Мишел.

"Поздравления за новоизбрания президент на Съединените американски щати. Нека Бог да ви благослови и да ви води“, написа президентът на Салвадор Наиб Букеле в мрежата X.

Унгарският премиер Виктор Орбан, който открито подкрепяше стремежа на бившия президент Тръмп да се върне в Белия дом, отбеляза във Facebook, че Тръмп е "на път към красива победа".

Fox News: Тръмп получи необходимите 270 гласа, завръща ли се в Белия дом

Лидерът на крайнодясната нидерландска партия на свободата Герт Вилдерс написа в X: "Поздравявам президента Тръмп! Поздравявам Америка! Не спирайте, продължавайте да се борите и да печелите избори!".

Крайнодесните израелски министри Итамар Бен-Гвир и Бецалел Смотрич приветстват очакваната победа на Тръмп, отбеляза Ройтерс.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски каза, че очаква с нетърпение „ера на силни Съединени американски щати под решителното ръководство на президента Тръмп“.

„Спомням си страхотната ни среща с президента Тръмп през септември, когато обсъдихме подробно украинско-американското стратегическо партньорство, плана за победа и начините да сложим край на руската агресия срещу Украйна.“, изтъкна Зеленски.

"Вашето политическо завръщане в Белия дом предлага ново начало за Америка и мощно потвърждаване на великия алианс между Израел и Америка", написа на свой ред в Х израелският премиер Бенямин Нетаняху.

"Поздравления, президент Доналд Тръмп. Готов съм да работим заедно, както го правихме в продължение на четири години. С вашите убеждения и с моите. С уважение и амбиция. За повече мир и просперитет", написа от своя страна в Х френският президент Еманюел Макрон.

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че победата на Доналд Тръмп на президентските избори в САЩ най-вероятно е лоша новина за Украйна, но допълни, че засега не е ясно доколко Тръмп би намалил финансовата подкрепа на САЩ за Киев, предаде Ройтерс.

„Тръмп има едно полезно качество за нас: като бизнесмен до мозъка на костите си той до смърт не обича да харчи пари за различни използвачи, за глуповати съюзничета, за глупави благотворителни проекти и за лакоми международни организации“, написа Медведев на страницата си в социалната мрежа Telegram.

Той допълни, че украинските власти попадат в категорията на онези, за които Тръмп не би искал да изразходва твърде много средства.

„Въпросът е доколко ще накарат Тръмп да даде за война. Той е упорит, но системата е по-силна“, заключи Медведев.

"Поздравявам Доналд Тръмп за неговата победа. Заедно се изправяме пред сериозните предизвикателства, които предстоят. Сърбия е ангажирана със сътрудничество със САЩ за стабилност, просперитет и мир", написа сръбският президент Александър Вучич в Instagram.

Сред другите политици, поздравили кандидата на Републиканската партия, са италианската премиерка Джорджа Мелони, индийският премиер Нарендра Моди, британският министър-председател Киър Стармър и полският президент Анджей Дуда.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте написа в X: "Току-що поздравих Доналд Тръмп за избирането му за президент на Съединените щати. Неговото лидерство отново ще бъде от ключово значение за запазване на нашия Алианс силен. Очаквам с нетърпение да работя с него, за да постигнем мир чрез сила чрез НАТО.“

"Поздравления за Доналд Тръмп". Toва написа в профила си във Facebook лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Tой публикува и снимка да двамата. "Готов съм да работим заедно, отново", добавя Борисов.

Републиканецът Тръмп обяви победа на президентските избори, след като телевизионният канал „Фокс Нюз“ прогнозира, че е победил кандидата на Демократическата партия Камала Харис, което ще доведе до политическото му завръщане четири години след напускането му на Белия дом.

