Зеленски: От началото на войната Украйна е изгубила 43 000 военни на бойното поле

У краинският президент Володимир Зеленски заяви, че 43 000 украински военнослужещи са били убити, а 370 000 – с били ранени от началото на руската инвазия на Украйна преди близо три години, предадоха световните агенции.

"От началото на войната Украйна е изгубила 43 000 военни на бойното поле“, съобщи Зеленски в социалните мрежи. Той каза, че от 370 000-те ранени в конфликта украински военнослужещи, половината вече са се върнали на бойното поле.

Това изказване дойде ден след като Зеленски имаше вчера среща с новоизбрания президент на САЩ Доналд Тръмп и с президента на Франция Еманюел Макрон в Елисейския дворец в Париж.

"Заявих, че ние имам нужда от един справедлив и траен мир, от един мир, който руснаците няма да могат да разрушат след няколко години, както го направиха на няколко пъти в миналото“, каза Зеленски в приложението Телеграм, визирайки разговора си с Тръмп и с Макрон.

"Когато ние говорим за справедлив мир с Русия, ние трябва преди всичко да говорим за ефективни гаранции за мир", допълни той и призова съюзниците на Украйна да гарантират надеждността на мира и да не си затварят очите относно окупацията на украинските територии.

Същевременно днес Кремъл обвини украинския президент, че отказва да преговаря за мир с руския президент Владимир Путин, предадоха световните агенции.

"Украинската страна е тази, който винаги е отказвала и продължава да отказва да преговаря. Освен това Зеленски чрез специален указ забрани както на себе си, така и на администрацията си всякакъв контакт с руските лидери и тази позиция не се е променила“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Той заяви, че евентуални преговори за мир трябва да бъдат базирани на споразуменията, постигнати в Истанбул през 2022 г. и на базата на реалността на бойното поле сега.

Песков заяви, че руският президент Путин е обявил какви са условията за незабавно спиране на бойните действия още през юни в реч, който той е произнесъл пред руското външно министерство. Песков каза, че тази позиция на Русия не се е променила.

Изказването на говорителя беше направено, след като новоизбраният президент на САЩ Доналд Тръмп призова днес за прекратяване на огъня в Украйна и за преговори, припомня Ройтерс.

Зеленски дълго време се противопоставяше на всякакви отстъпки пред Путин, но смекчи позицията си в последните месеци пред трудностите, които изпитва неговата армия на фронта и опасенията от отслабване на западната помощ, отбелязва Франс прес.

Украинският лидер по-специално изрази идеята Украйна да се откаже временно от възвръщането на контролираните от Русия украински територии - тоест близо една пета от страната - в замяна на гаранции за сигурността си от страна на НАТО и на доставки на западни оръжия, отбелязва Франс прес.

Русия иска пък Украйна да й отстъпи четирите области в източната и южната част на страната, които окупира частично, в допълнение на Крим, който тя анексира през 2014 г. Русия иска и Украйна да се откаже от плановете си да се присъедини към НАТО. Киев казва, че тези условия са неприемливи.

