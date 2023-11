Зеленски: Русия е изключена от ръководния орган на ЮНЕСКО

З а първи път в историята Руската федерация беше изключена от Изпълнителния съвет на Агенцията на ООН за образование, наука и култура (ЮНЕСКО). Това обяви украинският президент Владимир Зеленски в социалната мрежа X.

"За първи път в историята Русия беше изключена от Изпълнителния съвет на ЮНЕСКО. Ерата на руското влияние приключи и с право: руските терористи нямат място начело на значими международни организации. Международната роля на Русия само ще отслабва", написа държавният глава, цитиран от агенция УНИАН.

Преди това Украйна многократно се обръщаше към ЮНЕСКО за изключване на Русия от Изпълнителния съвет. Върховната Рада поиска това два пъти – през май 2022 г. и юли 2023 г. Тя отбеляза, че руските окупатори унищожават обекти на културното наследство в Украйна.

