Зеленски пристигна на посещение в ОАЕ

У краинският президент Володимир Зеленски тази вечер пристигна на посещение в Обединените арабски емирства (ОАЕ), предаде Франс прес.

Official visit to the United Arab Emirates together with the First Lady @ZelenskaUA.

Our top priority is bringing even more of our people home from captivity.

We will also focus on investments and economic partnership, as well as a large-scale humanitarian program. pic.twitter.com/rlVBT38TIV