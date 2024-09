Зеленски: Тръмп ме увери в подкрепата за Украйна

У краинският президент Володимир Зеленски заяви в излъчено вчера интервю за телевизия „Фокс нюз“ (Fox News), че е получил "много директна информация" от Доналд Тръмп, че бившият президент на САЩ ще подкрепи Украйна във войната срещу Русия, ако бъде преизбран на президентските избори през ноември, предаде Ройтерс.

Зеленски беше в САЩ за сесията на Общото събрание на ООН и в петък представи на Тръмп на среща при закрити врата своя „план за победа“ във войната. Преди това кандидатът за президентския пост от Републиканската партия казваше, че ще работи както с Украйна, така и с Русия, за да сложи край техния конфликт.

В интервю за „Фокс нюз“ след тази среща Зеленски каза: „Не знам какво ще се случи след изборите и кой ще бъде президент ... Но получих много директна информация от Доналд Тръмп, че той ще бъде на наша страна, че ще подкрепя Украйна“.

Тръмп към Зеленски: Това е много добър знак

Зеленски използва посещението си в САЩ, за да огласи своя „план за победа", който американски служител описа като преоформено искане за повече оръжия и премахване на ограниченията върху използването на ракети с голям обсег. Планът предполага окончателно поражение на Русия във войната, каза служителят. Някои длъжностни лица смятат тази цел за нереалистична, отбелязва Ройтерс.

Зеленски, който се срещна също с вицепрезидентката на САЩ и кандидат за президент на Демократическата партия Камала Харис и с президента Джо Байдън, каза, че търси обединена подкрепа на САЩ за продължаващата война с Русия и не подкрепи никой от кандидатите на президентските избори в САЩ.

