Защо папа Франциск отказа аудиенция на Майк Помпео

П апа Франциск отказа да приеме на аудиенция държавния секретар на САЩ Майк Помпео.

Държавният секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин и секретарят по въпросите на отношенията с държавите монсеньор Ричард Галахър съобщиха, че папата е отхвърлил искането на Помпео, тъй като избягва да се среща с политици преди избори, информира Reuters.

