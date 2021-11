Отбелязваме Световния ден на тоалетната

О тбелязването на Световен ден на тоалетната на 19 ноември цели да бъде повишена осведомеността на обществеността за проблемите на хората, които нямат достъп до безопасни санитарни средства. Те са 3,6 милиарда, пише на сайта на ООН.

Световният ден на тоалетната е учреден през ноември 2001 година в Сингапур с решение на международна конференция, посветена на липсата на безопасни технически санитарни средства. От 2013 година той преминава под егидата на ООН.

Тази година темата е "Да оценим тоалетните"

Всяка година денят се посвещава на конкретна тема. Тази година тя е "Да оценим тоалетните" (Valuing toilets). Кампанията акцентира върху значителната роля на финансирането и управлението на санитарни системи, особено за бедните.

ООН отбелязва, че близо 50 процента от световното население (3,6 милиарда души) или не разполагат с тоалетни в дома си, или те не са оборудвани с безопасното отвеждане на отпадните води.

Над два милиарда души нямат достъп до безопасна питейна вода

Над два милиарда души нямат достъп до безопасна питейна вода. В световен мащаб повече от 80 процента от отпадните води се връщат във водоеми без никакво пречистване или повторно използване (например за напояване на земеделски земи).

Страните с висок доход преработват около 70 процента от отпадните води, но делът пада до 38 процента в страните с доход над средния и до 28 процента в страните с ниски доходи. Липсата на адекватни санитарни условия увеличава риска от заболяване и е една от водещите причини за детската смъртност. Във всяко трето училище по света няма тоалетна.

