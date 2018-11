Милиардерът филантроп и основател на „Майкрософт“ Бил Гейтс излезе във вторник пред публиката в огромна зала в Пекин, държейки бурканче от човешки изпражнения. Той представи визия за тоалетна на изложение за нови технологии в санитарния сектор.

Фондацията на Бил и Мелинда Гейтс е похарчила повече от 200 милиона долара за проучвания през последните седем години. Резултатът са 20 авангардни санитарни продукта, предназначени да унищожат вредните бактерии и да ограничат заболяванията, свързани с лошата хигиена. Иновацията може да спаси половин милиони човешки животи годишно и да спести 230 млрд. долара.

„Трябва да призная, че преди десетилетие никога не бих представил, че ще зная толкова за тоалетните“, заяви Гейтс. „И определено никога не съм мислил, че Мелинда ще трябва да ми каже да спра да говоря на масата за тоалетни и фекални утайки“.

Гейтс е в Китай, за да помогне за обявената от президента Си Дзинпин, „тоалетна революция“, която е политически приоритет в цялата страна.

Предприемачът дори пи вода, дестилирана от фекалии, за да покаже ефективността на новите технологии. Създадените с негова подкрепа тоалетни системи трябва да работят в райони без канализация и да разделят течните и твърдите отпадъци, като премахват вредните странични продукти.

„Вече не става въпрос дали можем да преоткрием тоалетната и другите санитарни системи“, смята Гейтс. „Въпросът е колко бързо тази нова категория решения без канализация ще се разрасне“.

Предприемачът описа новите тоалетни като „най-значимото подобрение на санитарните условия за последните близо 200 години“.

Той подчерта, че малкият буркан с изпражнения в ръцете му може да съдържа до 200 трилиона ротавирусни клетки, 20 милиарда коли бактерии и 100 000 яйца на паразитни червеи.

Според Световната здравна организация 2,3 милиарда души по света все още нямат достъп до основни санитарни съоръжения. Това води до широко разпространение на заболявания като холера, диария и дизентерия, които убиват стотици хиляди всяка година.

Гейтс посочи, че цените на новите тоалетни системи все още са много високи. Те би трябвало да намалеят десетократно, за да станат продуктите възможни за реализация на пазара. Но по думите му това не е необичайна ситуация за нови продукти. В същото време с въвеждането на този тип санитарни съоръжения се спестяват разходите за изграждане на канализационни мрежи и пречиствателни станции, каквито липсват в много градове и квартали в Китай.

Посещението на Гейтс става в разгара на търговската война между Вашингтон и Пекин, започната от президента на САЩ Доналд Тръмп, който въведе наказателни мита за редица китайски продукти по-рано тази година.

