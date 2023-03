Заради заплахата от Беларус: Възможна е допълнителна мобилизация в Украйна

Украйна може да проведе допълнителна мобилизация, каза пред телевизия "Скай нюз" председателят на парламентарната група на управляващата партия "Слуги на народа" Давид Арахамия и обясни, че причината за това е заплахата от страна на Беларус, предаде УНИАН.

Това е свързано с обявеното от руския президент Владимир Путин разполагане на тактически ядрени оръжия на територията на северната съседка на Украйна.

"Това може да означава привличане на повече хора в армията. Нуждаем се от поне още осем бригади, за да контролираме тази фронтова линия (границата с Беларус - бел. ред.). Тя е дълга повече от хиляда километра...", каза Арахамия.

Няма обаче нужда от преждевременна паника. Ръководителят на "Слуга на народа" заяви, че засега висшето ръководство на Украйна не смята, че това е реалистично.

