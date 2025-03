Запознайте се с херцог Анри – най-богатата кралска особа в Европа

Л юксембург – малка, но изключително заможна държава, се гордее не само с висок жизнен стандарт, но и с най-богатото кралско семейство в Европа.

Велик херцог Анри, управляващият монарх на Люксембург, е начело на династия с огромно богатство. На 69-годишна възраст той разполага със зашеметяваща нетна стойност от 4 милиарда долара. Неговото финансово състояние включва не само впечатляващо портфолио от недвижими имоти, но и уникални бижута, обширни земи и частни притежания.

