Започват тридневните президентски избори в Египет

Е гиптяните отиват до урните на 10 декември за президентските избори, на които Абдел Фатах ал-Сиси е на път да спечели трети мандат, докато страната се бори с икономическа криза и война по границата с Газа.

Победата би осигурила на Сиси шестгодишен мандат, в който непосредствените приоритети ще бъдат овладяването на почти рекордната инфлация, справянето с хроничния недостиг на чуждестранна валута и предотвратяването на разпространението на конфликта между Израел и управляващите в Газа бойци на Хамас.

#FPVideo: The African nation of Egypt will hold its Presidential Elections from December 10-12. Current President Abdel Fattah El-Sisi is poised to win his third term which will put him in office for another 6 years. pic.twitter.com/QeQqmkkbWz — Firstpost (@firstpost) December 9, 2023

Гласуването, което продължава от 9 до 21 ч. (07:00-19:00 GMT), е разпределено в рамките на три дни, като резултатите ще бъдат обявени на 18 декември.

Критиците смятат, че изборите са фиктивни след десетилетна репресия срещу инакомислието. Правителственият медиен орган ги нарече стъпка към политическия плурализъм.

Трима кандидати ще се изправят срещу Сиси на изборите, като никой от тях не е високопоставена личност. Най-изявеният потенциален претендент прекрати участието си в изборите през октомври, заявявайки, че длъжностни лица и бандити са се насочили към неговите поддръжници - обвинения, отхвърлени от националния избирателен орган.

Властите и коментаторите в строго контролираните местни медии призовават египтяните да гласуват, въпреки че някои хора заявиха, че не знаят кога ще се проведат изборите в дните преди вота. Други пък заявиха, че гласуването няма да има голямо значение.

"Знаех, че се провеждат избори, но нямах представа кога. Знаех това само заради масовите кампании на Сиси по улиците", каза Ая Мохамед, 35-годишна маркетинг мениджърка.

"Чувствам се безразлична към изборите, защото няма да има истинска промяна", каза тя.

Egypt is heading for its presidential elections, where incumbent Abdel Fattah el-Sissi is expected to win a third term. But observers are still concerned about the country's economic and human rights situation. https://t.co/Fd88T3amyc — DW News (@dwnews) December 10, 2023

Като началник на армията Сиси ръководи свалянето от власт през 2013 г. на първия демократично избран президент на Египет - Мохамед Мурси от "Мюсюлмански братя", преди да бъде избран за президент на следващата година с 97% от гласовете.

Оттогава той ръководи репресиите, които обхванаха либерални и леви активисти, както и ислямисти, и които според правозащитни групи са довели до вкарването в затвора на десетки хиляди души. През 2018 г. той беше преизбран, отново с 97% от гласовете.

Сиси и поддръжниците му твърдят, че репресиите са били необходими за стабилизиране на Египет и за борба с ислямския екстремизъм. Той се представя като стожер на стабилността в момент, когато по границите на Египет избухна конфликт в Либия, а по-рано тази година - в Судан и Газа.

Икономическият натиск обаче се превърна в основен проблем за бързо нарастващото население на Египет от 104 милиона души, като някои хора се оплакват, че правителството дава приоритет на скъпи мегапроекти, докато държавата трупа все повече дългове, а гражданите се борят с нарастващите цени.

"Стига проекти за инфраструктура, искаме цените да паднат, искаме бедните да ядат и хората да имат препитание", казва Имад Атеф, продавач на зеленчуци в Кайро.

Някои анализатори твърдят, че изборите, които първоначално се очакваха да се проведат в началото на 2024 г., са били изтеглени по-рано, за да могат икономическите промени - включително девалвацията на и без това отслабената национална валута - да бъдат осъществени след вота.

No surprises in store as Egypt gears up for presidential elections

➡️ https://t.co/ke2456UsLB pic.twitter.com/eMDV0SKK6d — FRANCE 24 English (@France24_en) December 8, 2023

През седмицата Международният валутен фонд (МВФ) заяви, че води разговори с Египет за договаряне на допълнително финансиране в рамките на съществуващата програма за заем в размер на 3 млрд. долара, които са в застой поради забавяне на продажбите на държавни активи и обещаното преминаване към по-гъвкав валутен курс.

"Всички показатели сочат, че след изборите ще се придвижим доста бързо по отношение на напредъка в реформите, искани от МВФ", заяви Хани Генена, главен икономист в инвестиционната банка Cairo Financial Holding.