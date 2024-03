Задържаха двама от заподозрените за кървавия атентат в Москва

В района на рудсия град Брянск са задържани двама заподозрени за терористичната атака в Crocus City Hall, съобщи украинската агенция УНИАН.

Твърди се, че кола с възможни престъпници е била спряна близо до село Тьопли, намиращо се близо до границата на Беларус и Украйна. В нея е имало шестима души, а четирима от тях са успели да избягат, пише каналът Baza Telegram.

2 of the Suspects from tonight’s Terrorist Attack on the Crocus Concert Hall in Central Moscow have reportedly been Arrested in the Bryansk Region of Western Russia after their Vehicle was Stopped earlier by Local Police; during the Stop, 6 Individuals of Tajikistani Nationality… pic.twitter.com/7apcPE6KmP