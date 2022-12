Взрив в полицейски участък в Индонезия, има жертва и ранени

Е дин човек е загинал, а няколко са били ранени при експлозия днес в полицейски участък в индонезийската провинция Западна Ява, малко след като мъж с нож е влязъл в сградата, предаде Ройтерс, като се позова на местни медии.

Нова атака в полицейски участък в Индонезия, има ранени

Служител на полицията в Бандунг заяви пред телевизия "Метро", че експлозията е избухнала непосредствено след като мъжът с ножа е влязъл в сградата на полицията. Говорителят на националната полиция Ахмад Рамадан заяви пред новинарския сайт detik.com, че загиналият е заподозреният за извършител на нападението.

