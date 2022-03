Всички политици искат да приличат на украинския президент Володимир Зеленски

С утринта на 14 март официалният фотограф на Еманюел Макрон качи серия от снимки в профила си в Instagram, на които се вижда как френският президент работи от позлатения си парижки офис.

В близките планове на кадрите, направени предишния ден, 44-годишният държавен глава

изглежда уморен, носи прошарени, плътни бакенбарди, дънки и блуза с качулка с логото на „CPA10“

– подразделение на специалните сили на френските военновъздушни сили, пише The Wall Street Journal.

Въпреки, че беше неделя, това е крайно необичайно облекло за Еманюел Макрон – политик, който проявяваше консервативен усет за модата през годините. През почти петте си години на поста той рядко е бил виждан на публично място, облечен с нещо друго освен перлено бяла риза със скромна разширена яка, тъмносин костюм и синя вратовръзка.

В социалните медии мнозина обвиниха френския лидер, че се опитва да копира скромния военновременен вид на украинския президент

Володимир Зеленски. След руската инвазия миналия месец президентът Зеленски (също на 44 години) се придържа към маслинено-сиви или зелени якета, блузи качулки и тениски и леко набола брада за медийните си изяви.

Приликите – особено обикновено старателно обръснатите и оформени бакенбарди на президента Макрон – не останаха незабелязани от политически експерти и публикации, вариращи от клюкарското издание TMZ до сериозния ежедневник Telegraph в Лондон.

„Преди месец би било трудно да си представим френския президент Еманюел Макрон да се опитва да копира президента Володимир Зеленски.

Сега това е реалността, в която живеем“,

гласи един широко споделян туит от Алексей Сорокин, политически редактор и главен оперативен директор на Kyiv Independent.

A month ago it would have been hard to imagine French President Emmanuel Macron trying to copy President Volodymyr Zelensky.



Now it’s the reality we live in. pic.twitter.com/WbDm1UZhFq