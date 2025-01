Военен хеликоптер се сблъска с пътнически самолет край Вашингтон

П ътнически самолет се разби, след като се сблъска с военен хеликоптер във въздуха близо до Националното летище „Рейгън“ във Вашингтон, съобщиха Белият дом и авиационни служители.

Инцидентът предизвика мащабна спешна реакция и спиране на всички полети, предаде BBC.

Самолетът се е разбил в река Потомак, която минава през окръг Колумбия, съобщава службата за пожарна и спешна помощ на окръг Колумбия.

Black Hawk military chopper collied with a commercial plane over the Potomac river in D.C. Reportedly but unconfirmed 60 people deceased. How does something like this happen? pic.twitter.com/eAavBqQ4Kn

Самолетът, който е излетял от Уичита, окръг Канзас, е превозвал 60 пътници и четирима членове на екипажа, а трима войници от американската армия са били на борда на военния хеликоптер.

Полицейски водолази и лодки претърсват водата за оцелели, докато американските власти разследват инцидента.

Сблъсъкът е станал при подход към писта 33 на националното летище Рейгън във Вашингтон около 21:00 часа местно време, се казва в изявление на FAA до CBS News. Хеликоптерът е изпълнявал тренировъчен полет.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е информиран за „ужасната катастрофа“ и благодари на екипите за спешна помощ за тяхната „невероятна работа“, заяви прессекретарят на Белия дом Каролин Ливит.

Няколко тела са били извадени от река Потомак, съобщиха два източника от правоохранителните органи, запознати с продължаващата операция.

Засега няма спасени оцелели, извадени от водата, добавиха те.

There is now an active rescue operation underway at the Potomac River in Washington D.C. after a passenger plane operated by American Airlines collided midair with a Black Hawk helicopter while trying to land. CBS News' @krisvancleave reports that this is the first commercial… pic.twitter.com/wBodTGwqZH