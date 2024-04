Видео: Украински дрон унищожи танк Т-72 и друга руска техника

У краинските сили за специални операции (ССО) споделиха във вторник видеоклип, на който според тях се вижда как един от дроновете им унищожава танк Т-72 и друга руска техника в Донецкия регион на Украйна.

(Във видеото може да научите повече за: Украински дрон удари руски танкер в Керченския пролив)

Видеото е публикувано в социалните мрежи Х (бивша Туитър) и Телеграм.

В придружаващо съобщение се казва, че по време на удара украинската военна част е ликвидирала и 11 руски войници.

Video: Ukrainian drone destroys T-72 tank and other Russian equipment https://t.co/OtN8pmWLDq pic.twitter.com/pEJyxcGNBA

През последните дни в района на Донецк се водят интензивни боеве. В неделя мозъчният тръст Институт за изследване на войната (ИИВ) съобщи, че силите на руския президент Владимир Путин са продължили да атакуват донецкия град Часив Яр. Напоследък обаче руските военни не са постигнали значителни успехи на бойното поле в региона.

„Тежка техника и 11 вражески войници бяха унищожени в Донецка област“, гласеше надписът на ССО към видеото с атаката с дрон.

В публикацията си в Телеграм ССО пише, че по време на нападението тактическата група „Медоид“ от 3-ти полк е използвала дрон за наблюдение от първо лице (FPV).

Съобщава се, че мисията е унищожила и зенитно-ракетен комплекс 2S6 „Тунгуска“ и бронирана бойна машина, като освен това са били унищожени 11 войници и танк Т-72.

Кадрите на ССО се прекъсват, след като се вижда как дронът приближава Т-72, но други експлозии в клипа привидно показват унищожаване на оръжия.

Destruction of russian assets and manpower by Ukrainian SOF combat UAV operators on Donetsk axis. pic.twitter.com/c2mN1ha1aR