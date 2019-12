Видео с кралицата, дъщеря й и Тръмп стана хит. Гафовете от Лондон

К ралицата, принц Чарлз, херцогинята на Кеймбридж и други членове на Кралското семейство посрещнаха някои от световните лидери на прием в чест на НАТО в Бъкингамския дворец във вторник.

Срещата даде важни сигнали, но едно видео стана много популярно.

В началото на вечерта може да се види как кралицата, Чарлз и Камила се срещат с президента Доналд Тръмп и Мелания. Те се ръкуват и си говорят. Принцеса Ан, дъщерята на кралицата, стои леко встрани. Кралицата може да бъде видяна как хвърля погледи към единствената си дъщеря, като много хора вярват, че тя я гледа, за да й покаже, че тя също трябва да се присъедини към групата. Кралицата поглежда няколко пъти и прави жестове с ръце, но Ан не се помръдва. Тя се усмихва и свива рамене.

Някои потребители на социалните медии предположиха, че кралицата „се скара“ на Ан за това, че не поздрави президента, но само Чарлз и Камила трябваше да бъдат част от официалното посрещащо парти.

CNN се обърна към Бъкингамския дворец за разяснения относно събитията във видеото, но нямаше отговор до публикуването на материала.

Princess Anne shrugs in response to scolding from Queen Elizabeth for not being in the reception line for Trump as a senior royal. Amazing. 😂😂😂 pic.twitter.com/0TBK76leap