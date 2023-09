Видео показва каква е разрушителната сила на "картонените" дронове

В интернет пространството се разпространи видео, показващо демонстрация на нов "картонен" дрон. Киев засилва кампанията си за удари на далечни разстояния, а нова техника се използва от украинските сили за поразяване на цели в Русия, съобщи изданието Newsweek.

Украински безпилотни самолети атакуват Москва и Курчатов

Видеоклип, публикуван в канала на украинския журналист Юрий Бутусов в YouTube в четвъртък, показва как дрон - замъглен, вероятно за да се защити чувствителна информация за конструкцията му, се взривява над фиктивна цел в полето на неизвестно място.

Видеоклипът включва изглед от дрона, когато той достига над целта. Кадрите показват момента преди техниката да се взриви и да разпръсне снаряди, в района. Бутусов пише, че безпилотната техника "представляват смъртоносна заплаха за руските самолети".

Дроновете Corvo се произвеждат от австралийската фирма SYPAQ. Те са отговорни за нападението срещу руското летище в Курск миналия уикенд, посочва изданието Newsweek. Съобщава се, че конструкцията им, която е предимно от картон, им позволява да се движат незабелязано от руските радарни системи.

Руският канал Fighterbomber Telegram първи свърза безпилотните самолети SYPAQ с атаката срещу летището в Курск в Западна Русия.

В заглавието на своя видеоклип с демонстрация на дронове Бутусов потвърди, че картонените дронове са били използвани при удара по Курск.

Службата за сигурност на Украйна не разкри вида на използвания безпилотен летателен апарат. Неназован източник от службата заяви пред The Kyiv Post, че ударът е поразил "четири самолета Су-30 и един МиГ-29" в базата и е повредил две ракетни установки "Панцир". Изданието допълва, че при атаката са били унищожени и радари на системата за противовъздушна отбрана С-300.

Украйна не е потвърдила използването на безпилотните самолети SYPAQ.

"Картонените дронове от Австралия са използвани при нападението срещу руско летище", това написа посланикът на Украйна в Австралия Василий Мирошниченко написа в социалната мрежа X.

