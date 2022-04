Видео опровергава смъртта на лидера на Ал Кайда Айман ал Зауахири

Л идерът на терористичната мрежа Ал Кайда Айман ал Зауахири се появи във видео, в което възхвалява индийска мюсюлманка, възпротивила се през февруари срещу забрана за носене на хиджаб. Записът е първото доказателство от години, че Зауахири все още е жив, предаде Асошиейтед прес.

Видеото беше публикувано на 5 април и преведено от организацията SITE, занимаваща се с проследяване на онлайн дейността на екстремистки групи. На записа Зауахири хвали Мускан Хан, възпротивила се срещу забрана за носене на хиджаб в училищата в индийския щат Карнатака.

#BREAKING : 1/ The terrorist group Al-Qaeda has published a video from it's leader, ayman al-zawahiri entitled "The Noble Woman Of India". The terrorist praises the #Indian student of a university in #Karnataka , Muskan Khan for protesting against the hijab ban pic.twitter.com/lytrr1MyNC

От видеото не може да се разбере точното местоположение на лидера на Ал Кайда, за когото от над две години се разпространяват слухове, че е мъртъв.

От предишни видеоматериали с него не ставаше ясно кога са били направени, а това подхранваше спекулации, че здравето му се е влошило и дори, че той е мъртъв.

#AlQaeda chief Ayman Al-Zawahiri has used the recent #hijab controversy in #Karnataka to target democracy in India, saying "we must stop being deceived by the mirage of the pagan Hindu democracy". https://t.co/5guQqsLviT